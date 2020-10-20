شاهد.. 5 طائرات يحملون الأعلام المصرية في سماء حفل تخرج دفات عسكرية جديدة



ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.

حلقت 5 طائرات هليوكوبتر في سماء حفل تخرج دفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية يحملون أعلام جمورية مصر العربية، والقوات المسلحة، وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة إيذانا ببدأ الاحتفال.