شاهد.. 5 طائرات يحملون الأعلام المصرية في سماء حفل تخرج دفات عسكرية جديدة
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:07 ص
هدى عبدالرازق
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حلقت 5 طائرات هليوكوبتر في سماء حفل تخرج دفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية يحملون أعلام جمورية مصر العربية، والقوات المسلحة، وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة إيذانا ببدأ الاحتفال.
ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.
ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.