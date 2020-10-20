صحيفة: موقف الإمارات التاريخي خدم مصلحة الشعوب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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قالت صحيفة الوطن الإماراتية، إن الموقف الإماراتي التاريخي شرع الأبواب لإحداث النقلة التي تخدم مصلحة الشعوب ومستقبل أجيالها.

 

وأضافت الصحيفة الإماراتية: "هذا عمل نبيل ليس موجهاً ضد أحد ولا يستهدف أي جهة كانت، بل هو يد ممدودة بالخير وتدرك أن وسائل إنهاء أزمات المنطقة المستفحلة منذ عقود طويلة تحتاج إلى واقعية وحوار وتفاهم والتركيز على إنجاز حلول سياسية.

 

وأشاد العالم، بالتوجه العظيم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقراره التاريخي بمعاهدة السلام مع إسرائيل الذي يجسد مكانته العالمية الرائدة كقائد يجيد التعامل مع التاريخ عبر صناعة أهم محطاته وأكثرها فائدة للإنسان، ولاشك أن الأروع في تلك المحطات هو السلام بكل ما يمثله من تجسيد للقيم والعمل على جعل الوجه الذي تستحقه المنطقة وشعوبها هو الغالب، والسلام يتسع للجميع ويمكن من خلاله أن يكون العمل مثمراً ويضع حداً للتوترات والأزمات عبر توجيه البوصلة بالاتجاه الصحيح.

 

وأوضحت الصحيفة، أن وبعد أكثر من 4 عقود عن أي محاولة جدية لتعزيز وزيادة محطات السلام في المنطقة، يسجل التاريخ بفخر لدولة الإمارات قدرتها عبر شجاعة القرارات التي تتميز بها وانطلاقاً من العمل لتحقيق المصالح الحقيقية والقدرة على إحداث تغيير جدي في جهود تعزيز الأمن والاستقرار وكسر الجمود الحاصل، إذ أنجزت بقرار سيادي تاريخي معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي تعتبر نقلة نوعية تضمن إحداث واقع جديد تحتاجه المنطقة يرتكز على العمل المشترك والتعاون بين جميع الشعوب الهادفة للتطور والتقدم والازدهار وتسخير الإمكانات والطاقات بالشكل الأمثل استعداداً للمستقبل.

 


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