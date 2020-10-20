نجم الزمالك يعلن جاهزيته لمواجهة الرجاء بإياب نصف نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:59 ص
ساسي
ساسي
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كشف التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك عن جاهزيته لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ساسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها جاءت سلبية، مؤكدا تعافيه من فيروس كورونا.

ووصل اللاعب التونسي إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، رفقة بعثة فريق الوداد المغربي الذي يستعد لخوض لقاء الأهلي الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم يشارك ساسي فريقه في مواجهة الذهاب الذي فاز به الزمالك 1-0، الأحد، في الدار البيضاء، بسبب إصابته بعدوى كورونا.

يذكر أن الفائز من مواجهة الإياب سيكون على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهة المصرية المغربية الأخرى، بين الأهلي والوداد الرياضي، علما أن الأهلي فاز بدوره على الوداد الرياضي (2-0)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما السبت، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" أيضا.

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