أمير الكويت: الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات
Advertisements

قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، إن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى لمواجهة الأخطار.

 

وأضاف أمير الكويت، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، أن الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان.

 

وتابع أمير الكويت: "الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان".

 

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أدى اليمين الدستورية أميرًا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

وتعهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب أدائه اليمين الدستورية، بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد.

 

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 14 ساعة

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

عبد الله السعيد يغلق الباب أمام الزمالك مجدداً

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 9 ساعات

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يوم

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شوبير يرد على أنباء رحيل نجله عن الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 22 ساعة

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

وائل الإبراشي: وزير الإعلام يعاني من عقدتين

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

07:46 ص

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

08:03 ص

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

وائل الإبراشي: وزير الإعلام يعاني من عقدتين

06:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»