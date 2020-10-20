المكسيك تسجل 171 حالة وفاة و3699 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الثلاثاء، 171 حالة وفاة و3699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت الصحة المكسيكية، ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 86338 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 854926 حالة.

وكشفت الحكومة المكسيكية، أن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

ويذكر أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتعتبر أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم.