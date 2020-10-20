وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة القادمة بالخرطوم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
يؤدي وزير الأوقاف محمد مختار جمعة خطبة الجمعة القادمة بالخرطوم بدولة السودان الشقيقة وستكون الخطبة عن نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين، للإنس والجن، للبشر والحجر، للحيوان والجماد، للعالمين أجمعين، حيث يقول الحق سبحانه وتعالي في كتابه العزيز ؛ " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ".

كما يشارك وزير الأوقاف في المؤتمر الدولي الذي تعقده وزارة الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة يومي السبت والأحد القادمين ٢٤، ٢٥ أكتوبر تحت عنوان:" الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر "، بما يعني ضرورة التجديد ومراعاة ظروف الواقع في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف بفهم ثاقب مستنير.
وتأتي كلمة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في الجلسة الافتتاحية العلمية تحت عنوان " حتمية التجديد " متسقة مع موضوع المؤتمر مؤكدة حتمية التجديد وضرورة فهم مقاصد النصوص ومراميها ومراعاة فقه الواقع والمتاح وترتيب الأولويات بعيدا عن الجمود عند ظواهر النصوص، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية، في ضوء التفرقة الواضحة المستنيرة بين الثابت والمتغير، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت، وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتشدد والخروج عن جادة الفهم الرشيد المستنير.

أخبار تهمك

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

وائل الإبراشي: وزير الإعلام يعاني من عقدتين

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 9 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 14 ساعة

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 22 ساعة

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شوبير يرد على أنباء رحيل نجله عن الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يوم

عبد الله السعيد يغلق الباب أمام الزمالك مجدداً

منذ أقل من ساعتين

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

07:46 ص

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

08:03 ص

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

وائل الإبراشي: وزير الإعلام يعاني من عقدتين

06:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»