اليوم.. 7 مباريات في ختام دوري القسم الثالث لأندية المنوفية والشرقية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، 7 مباريات في ختام دوري القسم الثالث لأندية المنوفية والشرقية (المجموعة العاشرة) للموسم الحالي 2019/2020.

ومن المقرر أن يلتقي، غزل شبين مع مركز شباب تلا، وفاقوس مع سرس الليان، وعرب الرمل مع دقادوس، بملعب قويسنا، وديرب نجم مع بلبيس.

كما سيلعب أبو كبير مع ميت خاقان، ويحل ميت خلف ضيفا على مركز شباب ديرب نجم، وأبو حماد مع الشرقية.

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