الإمارات تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:22 ص
الإمارات
الإمارات
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أكدت دولة الإمارات، التزامها الدائم والتاريخي والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

 

وكانت دولة الإمارات، تعتبر من الدول السباقة لتقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» لإيمانها بالدور الذي تقوم به الوكالة في تحسين معيشة اللاجئين الفلسطينيين.

 

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، خلال اللقاء إلى ضرورة التعاون، خاصة في مثل هذه الظروف والتي تشهد انتشار جائحة «كوفيد-19» بما يستلزم المزيد من الدعم في كافة القطاعات خاصة القطاع الصحي، لمساندة نحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

 

وأشادن ريم بنت إبراهيم الهاشمي الجهود الحثيثة التي يبذلها المفوض العام لـ«الأونروا» وجميع العاملين في الوكالة، لضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على أكمل وجه. وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بتأدية واجبها الإنساني لدعم القضايا الإنسانية الملحة حول العالم، واستمرارها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والإسهام في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية في هذا المجال.

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