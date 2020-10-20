مع بداية حالة عدم الاستقرار.. الأرصاد توجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو بداية حالة عدم الاستقرار في الطقس، والتي ستستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وأشار "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن موجة عدم الاستقرار ستبدأ اليوم على السواحل الشمالية كالسلوم ومروح والضبعة والإسكندرية، حيث تتساقط عليهم أمطار متوسطة، لافتة إلى أن حالة عدم الاستقرار ستمتد غدا الأربعاء إلى مناطق من الوجه البحري.

وأضافت أنه اعتبارا من يوم الخميس وحتى الأحد ستكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، منوهة بأن الأمطار قد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، متابعة أنه من الأفضل تقليل الحركة خلال فترة عدم الاستقرار حيث وارد أن يكون هناك تجمعات مياه.



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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



طقس الثلاثاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.



- أمطار متوسطة (80%) تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (سيوة- السلوم- مطروح- الضبعة) وتكون خفيفة على الإسكندرية.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

