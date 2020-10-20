اليوم.. انطلاق دورة الترقي بدوري القسم الرابع

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تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، مباريات دورة الترقي، بدوري القسم الرابع، للموسم الحالي 2019/2020.





ومن المقرر أن يلتقي فريق مركز شباب منوف مع فريق مركز شباب الدلنجات، بملعب منوف، كما سيحل فريق مركز شباب منية سمنود ضيفا ثقيلا على فريق مركز شباب قليوب.





وتقام دورة الترقي، بين 4 فرق، ويتأهل 3 منهم للقسم الثالث، في الموسم المقبل، حيث تقام المسابقة بنظام الذهاب والعودة من 6 جولات.