هايدي رفعت لـ"الفجر الفني":"قوت القلوب من أحلى الحاجات اللي اشتغلت فيها في حياتي وماجدة زكي سيدة عظيمة"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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شاركت الفنانة هايدي رفعت مؤخرًا في مسلسل "قوت القلوب"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، سامي مغاوري، رانيا فريد شوقي، ديانا هشام، وهو من تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة.

وأعربت هايدي رفعت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها على دورها في مسلسل "قوت القلوب"، مُشيرة إلى أنها تلقت اشادات كبيرة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأصبح لها جمهورًا من مختلف الأعمار ولاسيما كبار السن، قائلة :"الحمد لله المسلسل نجح أكتر مما كنت متوقعة، بس الفكرة إن جمهوري كان معظمه أطفال، فبعد المسلسل بقى كل الناس المتزوجين أب أو أم".

وتحدثت هايدي رفعت عن كواليس مسلسل "قوت القلوب"، حيث أكدت أنه من أجمل الأعمال التي شاركت فيها طوال حياتها، قائلة :"من أحلى الحاجات اللي اشتغلت فيها في حياتي، كنت بحس إن بسيب بيتي عشان أروح بيتي ".

وعن عملها مع الفنانة ماجدة زكي وصفتها بأنها سيدة جميلة وأم عظيمة ومحترمة جدًا، وأنها كانت تُشجعها دائمًا على تقديم أي مشهد بشكل رائع، وكما أنها كانت دائمة التركيز مع كل فرد من الأبطال في المشاهد التي يقومون بها، لكي يظهر العمل بشكل رائع، وأنها شعرت بسعادة كبيرة من العمل معها ومع المخرج مجدي أبو عميرة ومع كل الأبطال الذين شاركوا في المسلسل، قائلة :"كان في كيميا حلوة بينا، وكان جو أُسري أوي".

وفي سياق آخر، تُشارك هايدي رفعت حاليًا في مسلسل "بيت الطالبات"، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، آيتن عامر، هاجر الشرنوبي، حسني شتا، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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