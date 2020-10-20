فيديو يظهر ترامب في مشهد غير مألوف

نشرت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء تبرعه بمبلغ من المال أثناء زيارته للكنيسة الدولية في لاس فيغاس، يوم الأحد الماضي.

وأظهر الفيديو، سحب ترامب حوالي 8 ورقات نقدية قيمة الواحدة منها 20 دولارا، من جيب بنطاله عندما تم تمرير صندوق جمع التبرعات.

وقام ترامب، بعملية عد ورقات النقود قبل أن يتبرع بها، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس ترامب، حضر القداس الداخلي مع كبير مساعديه، هوب هيكس، والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، ورئيس الأركان دان سكافينو، قبل تجمع كارسون سيتي في نيفادا.

وكان معظم الموجودين في الكنيسة يرتدون أقنعة طبية، إلا ترامب الذي شفي مؤخرا من إصابته بفيروس كورونا.



