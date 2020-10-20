كومان يصدم عشاق برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أشاد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني بأداء لاعبه ليونيل ميسي قبل مواجهة فرينكفاروزي المجري مساء الليلة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





وقال كومان: "ليست لدي مشاكل حول ميسي، فقد لازمه أيضًا سوء توفيق باصطدام تسديدته بالقائم وفي لعبة أخرى في نهاية لقاء خيتافي"





وأضاف: "ليست لدي أي شكوك حول أداء البرغوث، سنرى ذلك خلال المباريات المقبلة، أنا على يقين من ذلك".





وأكد المدرب الهولندي أن برشلونة ليس المرشح الأقوى لحصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم، لكنه مقتنع أن فريقه بإمكانه الوصول لأبعد حد في المسابقة.





ويرى مدرب الفريق الكتالوني، أنه من المهم تحقيق الفوز في مباراة فرينكفاروزي واستغلال أن الخصم خسر في آخر مباراة له خاصة أن اللقاء يقام في كامب نو.



