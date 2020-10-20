تفاصيل شخصية مصطفى خاطر في فيلم"الصندوق الأسود"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:58 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

ينتظر الفنان مصطفى خاطر عرض فيلمه الجديد"الصندوق الأسود"، يُجسد خلال الأحداث دور محامي، ولكنه بسبب ظروف ما يلجأ للسرقة، ويتورط في خطف وسرقة منى زكي، وحينما يعلم بأنها حامل يتعاطف معها ولكن يقف أمامه شريكه في الخطف والسرقة الفنان محمد فراج الذى يُجسد خلال الأحداث دور هجام.



والفيلم يشهد عودة الفنانة منى زكي للسينما بعد غياب 4 سنوات،
وهو قصة وإخراج محمود كامل، سيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، ومن إنتاج سينرجي، وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.

والجدير بالذكر أن مصطفى خاطر شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عمر ودياب، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بطولة علي ربيع، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، صلاح عبد الله، ويزو، أحمد فتحي.

أخبار تهمك

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 14 ساعة

عبد الله السعيد يغلق الباب أمام الزمالك مجدداً

منذ ساعة و نصف

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 9 ساعات

فيديو يظهر ترامب في مشهد غير مألوف

منذ 35 دقيقة

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ أقل من ساعتين

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يوم

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يرد على أنباء رحيل نجله عن الأهلي

منذ ساعة

وائل الإبراشي: وزير الإعلام يعاني من عقدتين

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

07:46 ص

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

08:03 ص

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

وائل الإبراشي: وزير الإعلام يعاني من عقدتين

06:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»