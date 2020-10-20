تفاصيل شخصية مصطفى خاطر في فيلم"الصندوق الأسود"

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ينتظر الفنان مصطفى خاطر عرض فيلمه الجديد"الصندوق الأسود"، يُجسد خلال الأحداث دور محامي، ولكنه بسبب ظروف ما يلجأ للسرقة، ويتورط في خطف وسرقة منى زكي، وحينما يعلم بأنها حامل يتعاطف معها ولكن يقف أمامه شريكه في الخطف والسرقة الفنان محمد فراج الذى يُجسد خلال الأحداث دور هجام.







والفيلم يشهد عودة الفنانة منى زكي للسينما بعد غياب 4 سنوات،

وهو قصة وإخراج محمود كامل، سيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، ومن إنتاج سينرجي، وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.



والجدير بالذكر أن مصطفى خاطر شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عمر ودياب، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بطولة علي ربيع، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، صلاح عبد الله، ويزو، أحمد فتحي.



