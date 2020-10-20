التنمر يحرم ليلي كولينز من اللكنة الإنجليزية

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احتفالا بطرح مسلسلها الجديد الذي تجسد بطولته من انتاج نتفليكس، اجرت الفنانة الأمريكية بريطانية الأصل ليلي كولينز حوار صحيفي نقلت جانب منه صحيفة ديلي ميل.

وفي حوارها، تحدثت ليلي عن اصولها البريطانية، وقالت أنها في فترة الطفولة اضطرت للتخلص من اللكنة الإنجليزية لما كانت تتعرض له من تنمر من الأطفال من حولها.

وكان آخر فيلم تظهر به ليلي متحدثة باللكنة الإنجليزية هو فيلم Love Rosie، الذي دارت احداثه في اطار رومانسي.

