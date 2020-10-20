"لتيتا رايت" تزين غلاف العدد الجديد من مجلة PORTER

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زينت نجمة أفلام مارفل الشابة لتيتا رايت، غلاف مجلة PORTER بعددها الجديد المقرر صدوره بشهر نوفمبر المقبل، وأجرت جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي اجرتها لتيتا للمجلة، إضافة لجانب من حوارها الذي تحدثت خلاله عن وفاة شادويك بوزمان.

وقالت لتيتا ان كافة نجوم فيلم بلاك بانثر يعيشون حاليا في حالة حداد، وتحديد مستقبل فيلم بلاك بانثر يترك لوقت لاحق.

