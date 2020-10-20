جامعة حلوان: تدشين المرحلة الأولى "للمشروع التنموي المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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دشنت جامعة حلوان اليوم المرحلة الأولى للمشروع التنموى المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان وذلك في إطار توجيه القيادة السياسية  لدعم أهداف رؤية مصر 2030،  وسعيًا من جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة التي تستهدف تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحيط والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال رئيس جامعة حلوان إن تطوير العشوائيات جزء من مسئولية الجامعة الاجتماعية من خلال تطوير البنية التحتية ومبادرات النظافة والتشجير من جانب وتنظيم المحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية من جانب آخر، موضحا أهمية مد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع المحيط.

وأعرب عن اهتمام الجامعة بتطوير المناطق العشوائية التزامًا منها بمسئوليتها المجتمعية في خدمة المناطق المحيطة وتحقيق مردود اجتماعي واقتصادي إيجابي لسكان هذه المناطق يعود بالنفع على المجتمع بأسره وتحقيق أهداف تنموية تخدم الوطن وتزيد ولاء وانتماء المواطنين، مضيفا أن منطقة كفر العلو ستكون نقطة انطلاق لتطوير مناطق أخرى بحلوان.

من ناحيته، أكد الدكتور حسام رفاعى أهمية الدور المجتمعي لجامعة حلوان في تنمية البيئة المحيطة واستغلال أنشطة الجامعة المتعددة وخبرات أعضاء هيئة التدريس، في تنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة.

وشمل برنامج الافتتاح أعمال التطوير،  ومتابعة أعمال طلاب كلية التربية الفنية لتجميل الأسوار بمنطقة كفر العلو فضلا عن قيام جامعة حلوان بإهداء وزراعة عدد من الأشجار بالمنطقة بالتعاون مع حي حلوان.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أنه تم حصر الاحتياجات الأساسية للمنطقة وسكانها وضع جدول زمنى للعمل على تطوير منطقة كفر العلو وتنسيق العمل مع جهات حكومية واهلية بعضها بالمنطقة والأخرى خارج المنطقة بهدف
العمل على تنفيذ المشروع التنموى المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان وذلك وفقا لمجموعة من المراحل من خلال  عقد مذكرات تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي  وجهات أخرى مثل اتحاد الصناعات، وذلك بهدف إحداث التغيير المطلوب لتحسين مستوى المعيشة من خلال المبادرات  المختلفة وجوانب أخرى ليستفيد منها مجتمع كفر العلو من هذه الجهات، لتقديم الدعم للمواطنين بهذه المنطقة وفقًا للاحتياجات المدروسة.

هذا وقد. شاركت العديد من الجهات في تنفيذ برنامج المرحلة الأولى من خلال قيام كليات التربية الفنية بعمل ورش تدريب للاطفال بالمدارس وايضا تجميل اسوار المدارس الابتدائية بالمنطقة، وشاركت كلية التربية بالتوعية بدور الجامعة في محو الأمية، وكلية الاقتصاد المنزلى في تنفيذ برنامج تدريبى لقياس اتجاهات السيدات نحو الإستفادة من التدريب من أجل التشغيل على الحرف والصناعات الجلدية والتطريز وغيرها، وشاركت كلية التمريض في قياس السكر والضغط للمواطنين، وايضا تم عقد ندوة تثقيفية حول اكتساب المناعة بالطرق العلمية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة، كما قدمت كلية الخدمة الاجتماعية ندوة عن برنامج مودة ضمن مبادرات الرئاسة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وشارك صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في حملة توعية وتوزيع بروشور تثقيفى عن أضرار الإدمان بمشاركة مع متطوعى شباب كفر العلو ومتطوعى صندوق الإدمان.

شارك في تطوير المنطقة أيضًا الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وحي حلوان، وشركة أسمنت حلوان، وشركة الأسمدة، ومبادرة هانجملها ومبادرة أنت اقوى من المخدرات، وذلك بالتعاون مع أهالى المنطقة ومشاركة  إدارة حلوان التعليمية بالتبين، والمدارس ونادى كفر العلو، كما شاركت الجامعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات فى تنظيم معرض خيرى لغير القادرين لمستلزمات الدراسة من شنط وأدوات مدرسية وتلوين وغيرها.
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الأولى "للمشروع التنموي المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان"
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الأولى "للمشروع التنموي المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان"
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الأولى "للمشروع التنموي المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان"
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الأولى "للمشروع التنموي المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان"
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الأولى "للمشروع التنموي المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان"
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الأولى "للمشروع التنموي المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان"
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الأولى "للمشروع التنموي المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان"
جامعة حلوان: تدشين المرحلة الأولى "للمشروع التنموي المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان"

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