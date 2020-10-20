عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن مقتل مدرس تاريخ في باريس على يد طالب عمره 18 عاما، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا أن هناك شخصين اعطوا فتوى لهذا الشاب بقطع رأس المدرس.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "إحنا بقالنا سنين بنقول للغرب الناس اللي بتحتضنوهم بدعوى أنهم مظلومين في بلادهم، بيتحولوا لقنابل موقوتة"، لافتا إلى أن هذا هو ما يدفع ثمنه الرئيس الفرنسي ماكرون الآن.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن فرنسا تعيش وضع صعب جا، وورطة حقيقية يصعب حلها، متابعا: "العملية مش واقفة على عملية اغتيال مدرس التاريخ.. الموضوع كبر".

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