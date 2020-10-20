انطلاق تصوير مسلسل "نسل الأغراب" لأحمد السقا وأمير كرارة في هذا الموعد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يبدأ صناع مسلسل "نسل الأغراب" تصوير المشاهد الأولى لهم في نهاية شهر نوفمبر المقبل، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي ومن المقرر عرضه في شهر شهر رمضان المقبل.

مسلسل"نسل الأغراب" بطولة مي عمر، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، أحمد مالك، عماد زيادة، ويجرى حاليًا اختيار باقي الأبطال.

وفي سياق آخر، شارك محمد سامي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وهو بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلي، محمد جمعة، أيمن عزب، علاء زينهم، آية سليم، إنتاج شركة سينرجي.


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