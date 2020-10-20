المخرج مصطفى عامر يهاجم حسن شاكوش ويُعلق:"سرق كليب بسكوتاية مقرمشة من كليب راسمك في خيالي لحماقي"

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شن المخرج مصطفى عامر، هجومًا حادًا على المطرب الشعبي حسن شاكوش، وذلك بسبب سرقته لفكرة كليب أغنية "بسكوتايه مقرمشة"، من كليب "راسمك في خيالي" للفنان محمد حماقي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب مصطفى عامر منشورًا قال فيه:"ده أكبر دليل إن اللي بيقدموه بعيد تمامًا عن الفن؛ لأنهم فقراء فن، وماعندهمش حاجة يقدموها، ودايمًا بيعتمدوا إنهم يسرقوا مجهود الفنانين الحقيقيين".



وتابع مصطفى عامر قائلاً :"والـ 4 دقايق اللي بتشوفوها كفيديو كليب؛ بياخد من أي مخرج وقت طويل، مثلاً كليب راسمك في خيالي واخد مني تحضير أسابيع، وتفصيلة الإنترو لوحده واخد مني ومن اللي إشتغل عليه وقت طويل في التحضير، وتفصيلة الـ sound effect لوحدها واخدة تحضير؛ لإن فيه رسم الصوت على الخطوة، وحركة الإيد، وتفاصيل تاني كتير".



وأضاف مصطفى عامر:" فلما ييجي حد يريح نفسه على حساب تعبك ويسرق مجهودك؛ فدي حاجة فعلا تضايق، ومش عارف هنفضل لإمتى ساكتين على السرقة دي، والمفروض إن هما كمؤديين ما يسمى مهرجانات، بقى ليهم اسم وجمهور، المفروض يحترموهم ويحترموا المهنه وصُنَّاعها، لكن للأسف مش بيحترموا حد".





