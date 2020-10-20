كيف يفكر "كومان" في الكلاسيكو ضد ريال مدريد
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:34 ص
وكالات
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يدرس رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني إراحة عدد من نجومه ضد فرينكفاروزي المجري في دوري أبطال أوروبا من أجل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن كومان يدرس بوسكيتس وأنطوان جريزمان من
أجل الكلاسيكو ضد ريال مدريد لرغبته
الشديدة في الانتصار به.
وأشارت إلى بيانيتش سيبدأ بدلاً من بوسكيتس ضد الفريق المجري وترينكاو أو
بيدري بدلاً من جريزمان بينما يعود كوتينيو وأنسو فاتي إلى التشكيل الأساسي.
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