الحكم بحبس "روبينيو" 9 سنوات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:18 ص
روبينيو
روبينيو
وكالات
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طالبت داماريس ألفيس وزيرة المرأة والأسرة وحقوق الإنسان في البرازيل بدخول المهاجم البرازيلي المخضرم روبينيو، المدان في إيطاليا بتهمة الاعتداء الجنسي، إلى السجن فورًا.

 

وقالت ألفيس في تصريحات للصحافيين في برازيليا: "السجن فوراً، ليس لدي كلمات أخرى، ما زال هناك استئناف، ولكن هناك تسريبات صوتية.. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ السجن، لا يمكن التصفيق أبداً لمغتصب".

 

وشهد الأسبوع الماضي فشل انتقال اللاعب السابق لريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان الإيطالي، بالإضافة لأندية أخرى عديدة، لصفوف سانتوس البرازيلي بعد ضغط من الرعاة بسبب عقوبة السجن الصادرة ضده لمدة 9 سنوات.

 

وكانت إحدى محاكم مدينة ميلانو الإيطالية قد أصدرت حكمها ضد صاحب الـ36 عاماً في 2017 بالسجن 9 سنوات، بسبب مشاركته المفترضة في اعتداء جماعي على شابه من أصول ألبانية (23 عاماً).

 

ووقع الحادث في 2013 داخل إحدى صالات الديسكو بالمدينة الإيطالية، بينما يؤكد روبينيو أنه بريء، وأن الواقعة الجنسية تمت بالتراضي.

 

ورغم هذه المشكلات القضائية، إلا أن سانتوس أعلن في العاشر من هذا الشهر عودة روبينيو إلى ناديه الأصلي مقابل راتب رمزي.

 

إلا أن خبر التعاقد مع النجم الدولي السابق أثار حملة من الانتقادات وصلت للتهديد من الرعاة، لتتراجع الإدارة في النهاية عن إتمام التعاقد.

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