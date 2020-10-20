نجم ريال مدريد يغيب عن الكلاسيكو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
أوديجارد
أوديجارد
وكالات
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أصيب مارتن أوديجارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بتمزق في كاحل القدم اليمنى بعدما أجرى أشعة بالرنين المغناطيسي على قدمه أمس.

 

كشف موقع "ديفنسا سنترال" عن أن الأشعة أكدت إصابة لاعب الوسط النرويجي بتمزق في كاحل القدم اليمنى، وبالتالي سيغيب لمدة شهر عن الظهور مع ريال مدريد.

 

وأعلن ريال مدريد إصابة أوديجارد بعد عودته من المشاركة رفقة منتخب بلاده في أسبوع الفيفا ليتأكد غيابه عن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو الأول له مع ريال مدريد يوم السبت المقبل.

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