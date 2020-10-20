فنانة شابة تُهاجم الـ"استاند آب" محمد أشرف: "عيب على تربيتك"

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هاجمت الفنانة الشابة منة جلال محمد أشرف عضو فريق ستاند اب كوميدي "النخبة"، بسبب الفيديو المُنتشر له الذي سخر فيه من إذاعة القرآن الكريم وطريقة حديث المذيعين بها، خلال إحدى العروض التي يقدمها في حفل "جلوكال شو"، حيث قال خلال الفيديو:"أكتر ناس بشوفها بطريقة غريبة هي الإذاعة بتاعة القراَن الكريم، دي أكتر ناس بتتكلم بطريقة غريبة بالنسبة لي مش عارف بيتكلموا كده ليه".



وشنت منة جلال هجومًا حادًا عليه من خلال منشورًا قامت بكتابته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت:" انت أهلك ربوك إنك تتريق علي مذيعي إذاعة القرآن الكريم إنت أهلك ربوك إنك عشان تضحك الناس على القرآن هو ده المحتوى اللي بتقدمه عيب على أخلاقك وتربيتك".



ووجه اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشئون القانونية بالهيئة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.





