ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إلى تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.





يأتي ذلك حسب ما أكد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، وفقا للمعلومات الواردة إليه، بعد تأكد وجود 8 حالات مصابة بصفوف فريق الكرة الأول بنادي الرجاء المغربي، وتوجه الرجاء إلى طلب تأجيل المباراة.





وتمنى ميدو في ختام تصريحاته خلال برنامجه اوضة اللبس، الشفاء العاجل لجميع المصابين في الرجاء.











