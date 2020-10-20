شوبير يرد على أنباء رحيل نجله عن الأهلي

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، اندهاشه من سير زملائه وراء الشائعات التي تم ترديدها خلال الساعات الأخيرة، بشأن توسطه من أجل تعيين محمد يوسف مديرا فنيا لفريق البنك الأهلي الصاعد مؤخرا إلى الدوري الممتاز، مدافعا عن نفسه.





وأشار شوبير في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أنه كان سينال الشرف في حال توسط لمحمد يوسف، مؤكدا أنه لم يفعل ذلك اطلاقا.





وتابع، " أنا مندهش وحزين من زملائي وكباتن في الأهلي الذين تحدثوا معي حول تلك الشائعات الكاذبة ويصدقونها، فكيف لزملاء عمر أن يصدقوا مثل هذه الشائعات.





وواصل، "ما تم تداوله قصة من وحي الخيال وكان من الممكن أن يتحدثوا مع رئيس نادي البنك الأهلي".





وعبر عن استيائه من اقحام اسم نجله مصطفى حارس مرمى الأهلي، قائلا، "وما دخل مصطفى شوبير في تلك الشائعات لماذا يقومون بإقحام اسم مصطفى في كل أزمة".





وأتم، "نجلي يسير بشكل جيد مع الأهلي ويقدم مستويات مميزة في التدريبات بشهادة الجميع فلماذا تريدون إقحامه في أي أزمة".











