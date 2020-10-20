إبراهيموفيتش يحسم مصيره مع ميلان

حسم المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق ميلان، موقفه مع النادي، خلال الفترة المقبلة.





ووفقاً لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش يستهدف البقاء رفقة الروسينيري لفترة أطول.





وأوضحت أن اللاعب يريد تمديد عقده لفترة إضافية، بعدما جدد عقده خلال شهر أغسطس الماضي لمدة موسم واحد.





وانضم اللاعب إلى ميلان في شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.





وقام إبرا بالتوقيع على عقد لمدة موسم، قبل أن تشير التقارير إلى أن مينو رايولا سيفتح باب التفاوض مع ميلان لتمديد العقد موسم آخر.





وقاد إبراهيموفيتش فريقه ميلان لحسم ديربي الغضب ضد الجار إنتر ميلان للمرة الأولى منذ عام 2016، حيث تمكن اللاعب من تسجيل هدفين.











