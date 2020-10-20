تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:46 ص
وزير الإعلام أسامة هيكل
وزير الإعلام أسامة هيكل
الفجر
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شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

شاهد.. "الإبراشي" يعرض تسريب وزير الإعلام ورئيس حزب الوفد السابق
 عرض الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، تسريبًا للسيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، وهو يعطي تعليمات لوزير الإعلام أسامة هيكل.

أمطار على السواحل الغربية تمتد للإسكندرية.. الأرصاد تُحذر من طقس الثلاثاء
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020.

 الصحة: تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى اليوم.

تفاصيل توجيهات السيسي بشأن الموجة الثانية من كورونا (فيديو)
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستعداد لحدوث موجة ثانية حال التعرض لها، موضحا أنه عند الإعداد للموازنة العامة في شهر مارس سأله الرئيس: "عامل حسابك إننا ممكن نواجه موجة ثانية للكورونا!"، مضيفا: "وطلب منه أن الرقم اللي كنت عامل حسابي عليه يضرب في أتنين".

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين (فيديو)
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أكثر من 3070 متطوعا شاركوا في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا في مصر.

عادل حمودة: السفيرة الأمريكية كانت تذهب لمقر خيرت الشاطر (فيديو)
كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن تفاصيل زيارة السفيرة الأمريكية لدى مصر، مارجريت سكوبي، لخيرت الشاطر خلال فترة ما بعد تولي محمد مرسي الحكم، والتي كانت تشهد غليانًا في الشارع المصري ضد حكم الإخوان والسياسية الأمريكية الداعمة لهذه الجماعة.

إصابات كورونا تتجاوز المليون في الأرجنتين
أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في الأرجنتين يتخطى مليون إصابة.

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