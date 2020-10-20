رامي جمال يعلن افتتاحه شركة إنتاج خاصة به

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كشف الفنان رامي جمال، عن افتتاحه لشركة إنتاج خاصة به وذلك بعد انفصاله عن شركة نجوم ريكوردز، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب رامي جمال تغريدة جديدة قال فيها: "بفضل ربنا ودعمكم قررت افتح شركة الإنتاج الخاصة بيا وبمجهود أصدقائي المبدعين من شعراء وملحنين وموزعين ودعمكم أنا واثق في ربنا إنها هتكبر وتنجح".



وفي سياق آخر، كان آخر ألبومات رامي جمال الغنائية هو ألبوم "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين وهم نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم.