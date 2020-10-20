هايدي رفعت لـ"الفجر الفني":أت منى الخروج من نمط الأدوار الكوميدية.. وهذه تفاصيل شخصيتي في مسلسل"بيت الطالبات"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تواصل الفنانة الشابة هايدي رفعت تصوير مشاهدها في مسلسل"بيت الطالبات"، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، آيتن عامر، هاجر الشرنوبي، حسنى شتا، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وأوضحت هايدي رفعت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "بيت الطالبات" هو أنها كانت ترغب في العمل مع المخرج محمد النقلي، بالإضافة إلى أن الشخصية التي تُقدمها جديدة عليها ولم تُقدمها من قبل، حيث أنها تُجسد دور فتاة تُدعى "مريم"، تتمتع بشخصية قوية، ولديها حلمٌ ما تسعى لتحقيقه.

وعن الأدوار التي تتمنى تقديمها، قالت هايدي أنها تتمنى أن تُقدم جميع الشخصيات المُعقدة، وأنها تتمنى أن تخرج من إطار الشخصيات الكوميدية التي تم حصرها فيها.

وفي سياق آخر، شاركت هايدي رفعت مؤخرًا في مسلسل"قوت القلوب"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، سامي مغاوري، رانيا فريد شوقي، ديانا هشام، ومن تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة.

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