بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة أحلام، عن تعرض زوجها لأزمة صحية نُقِلَ على إثرها للمستشفى، وقامت بتوجيه رسالة مليئة بالحب له، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت أحلام صورة جمعتها بزوجها، وعلقت عليها قائلة: "يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي ألف سلامة عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب".

وأضافت أحلام :"ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني إني بعيدة عنك وما اقدر أجي عندك وأشيلك مثل ما انت دايم شايلني، لا خلاني الله منك أبوي وحبيبي وصديقي وأخوي وقطعة من قلبي".

وفي سياق آخر، طرحت أحلام مؤخرًا أغنية جديدة لها تحمل اسم "أنا مدري عن الناس"، وهي من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

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