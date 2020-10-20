تفاصيل شخصية نضال الشافعي في مسلسل "فى يوم وليلة"

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يواصل الفنان نضال الشافعي تصوير مشاهده في مسلسل "في يوم وليلة"، ويُجسد خلال الأحداث رجل يمتلك معرض سيارات، وهو الصديق المقرب للفنان أحمد رزق، ويتزوج من الفنانة آيتن عامر بعد طلاقها من صديقه، وبسبب تورطه في جريمة قتل واعتقادها بأنه القاتل، وهناك كثير من المفاجآت التي ستكشف عنها الحلقات.





مسلسل "في يوم وليلة" تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى .



مسلسل "فى يوم وليلة" يُعد التعاون الثاني الذي يجمع بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما معًا مسلسل"خط الإيد" الذي عرض مطلع شهر يناير الماضي، وشارك في بطولته إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزي التي ظهرت كضيفة شرف.





