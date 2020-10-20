محمد هنيدي عن فيديو الراقصة البرازيلية: "معلقتش عليه"





أكد الفنان محمد هنيدي، بأنه لم يعلق على فيديو الراقصة البرازيلية الذي تصدر قائمة جوجل.وكشف هنيدي خلال تصريحات صحفية، بأن هناك صفحة "فيسبوك" تحمل اسمه هي من علقت على الفيديو، مؤكدًا أنها صقحة مزيفة ولا يعرف عنها شيئا، وليست صفحته من الأساس.يشار إلي أنه انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو لإحدى الراقصات تدعى " لورديانة"، من البرازيل والتى ترقص فى أحد مراكز الـ "بيوتى سنتر"، حيث حقق الفيديو آلاف المشاهدات، وأصبح هو حديث السوشيال ميديا.