ميسي ورونالدو ضمن المرشحين لأفضل مهاجمين بتشكيل "فريق الأحلام"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
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ضم تشكيل "فريق الأحلام" لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول اسم النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أفضل لاعبين في العالم خلال الـ10 سنوات الأخيرة، كمرشحين لدخول التشكيل من اللاعبين الباقين في الملاعب، فضلا عن النجم الهولندي العائد آريين روبن.

ضم تشكيل "فريق الأحلام" لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة (فرانس فوتبول) الرياضية اسم النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أفضل لاعبين في العالم خلال الـ10 سنوات الأخيرة، كمرشحين لدخول التشكيل من اللاعبين الباقين في الملاعب، فضلاً عن النجم الهولندي العائد آريين روبن.

وفي النسخة الاستثنائية الأولى التي لا يتم فيها منح (الكرة الذهبية) بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم، قررت المجلة ذائعة الصيت إجراء قائمة من المرشحين لتشكيل "فريق الأحلام" التاريخي، حيث أعلنت عن أسماء المرشحين الاثنين.

وجاء ميسي ضمن أبرز الأسماء التي جاءت في مركز المهاجم الأيمن، إلى جانب نجوم كبار سابقين أمثال الإنجليزيين ديفيد بيكهام وجورج بست وكيفن كيجان وستانلي ماثيوس، والكاميروني صامويل إيتو، والبرتغالي لويس فيجو، والبرازيليين جارينشا وجارزينيو، وكيفن كيجان، والهولندي آريين روبن.

بينما ضمت قائمة المهاجم الأيسر اسم "الدون" إلى جانب الأوكراني أوليج بلوخين، والصربي دراجان دغاييتش، والويلزي ريان جيجز، والفرنسي تييري هنري، والبرازيليين ريفالدو وريفيلينو ورونالدينيو، والألماني كارل هاينز رزمينيغه، والبلغاري خريستو ستويتشكوف.

بينما ضمت قائمة المهاجم الصريح كل من الثلاثي الهولندي دينيس بيركامب ويوهان كرويف وماركو فان باستن، والويلزي جاريث بيل، والإسكتلندي كيني دالغليش، والثنائي البرازيلي "الظاهرة" رونالدو نازاريو وروماريو، والبرتغالي أوزيبيو، والسيراليوني جورج وياه، والمجري ساندور كوتشيس، والألماني جيرد مولر. 

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