8 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبين وعمال في الأندية المشاركة في المسابقة.

وخضع في الفترة بين الثاني عشر والثامن عشر من الشهر الجاري ألف و575 لاعباً وعاملاً بالأندية لفحوصات للكشف عن الإصابة بكورونا.

وأظهرت هذه الفحوصات وجود 8 حالات إصابة.

وسيتوجب على المصابين أن يعزلوا أنفسهم لمدة 10 أيام.

ولم تعلن الرابطة أسماء المصابين من اللاعبين والعاملين حفاظا على خصوصيتهم.

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