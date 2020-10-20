عبد الله السعيد يغلق الباب أمام الزمالك مجدداً

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشفت مصادر مطلعة، أن عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، رفض مجدداً الانتقال إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت تقارير صحفية، أن مسؤولي الزمالك عقدوا محاولة أخيرة للتعاقد مع عبد الله السعيد، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل اللاعب.

وأوضحت التقارير، أن عبد الله السعيد أبلغ مسؤولي الزمالك برغبته في البقاء ضمن صفوف الفريق حتى الإعتزال.

وطرحت عدة مصادر مطلعة، أن ناديي بيراميدز والزمالك يريدان إبرام بعض الصفقات التبادلية فيما بينهما، في ظل رغبة الفريقين في تدعيم صفوفيهما خلال الفترة المقبلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة فريق حورويا كوناكري الغيني غداً، في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقامة في المغرب.

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