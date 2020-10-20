الأهلي يكشف حقيقة غياب الشناوي عن مواجهة الوداد

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن حصول محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأهلي على بطاقة صفراء في أمام الوداد المغربي في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأفاد سيد عبد الحفيظ بأن الشناوي لم يتحصل على بطاقة صفراء جديدة في مواجهة الوداد وبالتالي فإن ما تردد عن احتمالية غيابه عن المباراة النهائية لتراكم البطاقات في حال وصول فريقه وحصوله على بطاقة ثالثة أمام الوداد في مباراة الدور نصف النهائي غير صحيح.





وأشار عبد الحفيظ إلى أن الشناوي يعتبر من أبرز لاعبي الأهلي وأحد نجوم الفريق الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للحصول على اللقب القاري بعد الاقتراب من المباراة النهائية.





وأوضح عبد الحفيظ أن محمد الشناوي كان قد حصل على بطاقة صفراء في مواجهة صن داونز في مباراة العودة في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وبالتالي يكون في رصيده بطاقة واحدة وغير مهدد بالغياب حال وصول الأهلي للمباراة النهائية.





جدير بالذكر أن الأهلي كان قد فاز على الوداد المغربي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين وبات قريبا من التأهل للمباراة النهائية، حيث سيخوض مباراة العودة يوم الجمعة المقبلة في القاهرة.



