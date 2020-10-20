بعد فقدانها الوعي في جنازة محمود ياسين سهير رمزي تطمئن جمهورها وتعتذر ل أصدقائها

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:42 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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قدمت الفنانة سهير رمزي، الاعتذار لجمهورها واصدقائها بعدما فقدت الوعي أثناء حضورها تشييع جثمان وجنازة الفنان القدير الراحل محمود ياسين يوم الخميس الماضي.

ونشرت مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" قائلة “بعتذر جدًا لكل الفانز، ولكل اللي كلموني يطمنوا على صحتي، أنا بعتذر لكم جدًا على القلق دا، أنا كنت بحضر دفنة الفنان الغالي محمود ياسين، وهو عزيز عليا ومتمالكتش أعصابي وأغمى عليا لأن في اللحظات دي افتكرت أمي دا غير ضربة الشمس اللي خدتها والضغط كان عالي.

وأضافت "بعتذر جدًا لكل أصحابي اللي كانوا معايا وراحوا معايا المستشفى يطمنوا عليا، بعتذر جدًا لجوزي اللي شالني وأنا يعني مش خفيفة، وعايزة أشكرهم جميعًا وأشكركم، أنا بخير الحمد لله.

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