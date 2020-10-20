كومان يكشف سر هبوط مستوي ديمبيلي

كشف رونالد كومان، المدير الفني الحالي لفريق برشلونة، عن سبب ظهور لاعبه عثمان ديمبلي، بمستوى متواضع للغاية خلال مواجهة خيتافي الأخيرة، بمنافسات الدوري الإسباني الممتاز.





وقال كومان خلال المؤتمر التقديمي "ديمبلي يعمل بشكل جيد مؤخرًا، موضحاً أنه خسر الكثير من الكرات في الشوط الأول بسبب عدم تركيزه بشكل كبير داخل الملعب، ولكن هذا بسبب أسلوبه في اللعب، وهو بجيد أيضاً اللعب بالداخل والمجازفة".





وواصل"ولهذا السبب أمرته بالعب أكثر جهت الأطراف، وفي الشوط الثاني كان أفضل كثيرا، وهناك الكثير من المنافسة في خط الهجوم، وهو يعمل للحصول على المزيد من الدقائق في اللقاء".





وأختتم "بالنسبة لجريزمان فهو يعرف وضعه الحالي جيدًا، ليس هو فقط، بل كل من يمكنهم تحسينه، إنه يعمل بشكل جيد، والشيء الوحيد الذي يمكنه القيام به، هو الاستمرار في العمل الجاد لتغيير وضعه الحالي".





ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره فرينكفاروزي، اليوم الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



