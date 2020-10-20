مانشستر يونايتد يفقد ثنائي مؤثر أمام سان جيرمان

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
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تبخرت آمال إدينسون كافاني في المشاركة لأول مرة مع مانشستر يونايتد أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان في دوري الأبطال لكرة القدم، بعد استبعاد المهاجم القادم من أوروغواي من التشكيلة المسافرة إلى فرنسا.

وأكد مدرب يونايتد أولي جونار سولشار، غياب كافاني وكذلك القائد هاري مغواير وميسون جرينوود وإيريك بيلي وجيسي لينغارد عن التشكيلة المسافرة إلى العاصمة الفرنسية، لخوض المباراة الأولى في دور المجموعات اليوم الثلاثاء.

وقال سولشار إن "كافاني لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت لزيادة معدلات اللياقة البدنية بينما يعاني مغواير من إصابة طفيفة".

وأضاف في مؤتمر صحافي "نأمل في عدم غياب اللاعبين لفترة طويلة.

"يحتاج إدينسون لمزيد من الوقت للتدريب قبل احتمال الدفع به أمام تشيلسي.

"أتمنى أن يلحق هاري وإيريك وميسون أيضاً بالمباراة لكني لست واثقاً من ذلك".

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