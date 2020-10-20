نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف عبد الحليم علي نجم الزمالك الأسبق، عن أفضل مدير فني تعامل معه في القلعة البيضاء، في تاريخه.

وأكد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن أبورجيلة هو أفضل مدير فني تعامل معه في نادي الزمالك، موضحا أنه له فضل كبير عليه.

فيما تطرق للحديث عن انضمام نجله إلى صفوف النادي الأهلي مستقبلاً، حال تلقيه عرض من القلعة الحمراء، مؤكدا على استحالة حدوث ذلك، حيث قال، "علي يعشق الزمالك فهو "مجنون زمالك"، وهناك طبيعية معينة للاعب تمنعه من الانتقال للغريم والنادي الأهلي شرف لأي لاعب ويظل نادي كبيرا ولكن أتحدث عن طبيعة لاعبين".

ووضع عبد الحليم التشكيل المثالي للزمالك من لاعبي الأبيض القدامى التاريخيين من وجهة نظره، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: سمير محمد علي

الدفاع: أبو رجيلة - يكن حسين - أحمد مصطفى - رأفت عطية أو "كابتن الرفاعي"

الوسط: إبراهيم يوسف - حسن شحاتة - طه بصري

الهجوم: حمادة إمام - علي خليل - عمر النور

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