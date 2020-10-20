نبيلة عبيد: "فيلم الشيطان يعظ"من الأعمال اللي سابت علامة"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:20 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن أحب أعمالها السينمائية، التي قدمتها في مشوارها الفني.

ونشرت نبيله عبيد، مقطع فيديو من فيلمها "الشيطان يعظ"، كما علقت عليه قائلة «الشيطان يعظ .. من أفلامي اللي سابت علامة في سجل السينما المصريه ... قصة الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ .. سيناريو و حوار احمد صالح .. اخراج اشرف فهمي".

ووجهت حديثها لجمهورها قائلة: "بحب السينما الحلوه و ضروري انتو كمان بتحبوها....مساء الورد»

يشار إلؤ أن أخر أعمال الفنانة نبيله عبيد، كانت مسلسل "سكر زيادة" الذي قدمتة في دارما رمضان ٢٠٢٠ مع النجمة نادية الجندى.

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