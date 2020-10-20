الرجاء يعلن جاهزية سفيان رحيمي لموقعة الإياب أمام الزمالك

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف فريق الرجاء البيضاوي المغربي عن جاهزية لاعبه سفيان رحيمي، وإمكانية مشاركته في المران الجماعي للفريق والمقرر إقامته الأربعاء المقبل، وشد الرحال مع الفريق والرحيل إلي القاهرة.

ويستعد الرجاء لمعركة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام نظيره نادي الزمالك، السبت المقبل، ومن المقرر إقامة المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وأعلن موقع الرجاء الرسمي، عن خبر سار لأجميع جماهير الفريق المغربي، وهو ما بدد المخاوف من غياب رحيمي عن معركة العودة.

ويخضع سفيان رحيمي لرعاية طبية فائقة، من قبل الجهاز الطبي لفريق الرجاء البيضاوي، ليتعافى بأقصى سرعة ممكنة، بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الأنف.

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