أحمد شاكر: دوري في "الاختيار 2" سيكون مفاجأة
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:52 ص
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قال الفنان أحمد شاكر، إن المخرج بيتر ميمي، هو الذي رشحه للمسلسل، حيث التقى به مؤخرًا لمعرفة تفاصيل الدور الذي سيكون مفاجأة للجمهور، مضيفًا: " الدور سيكون مختلفاً علي، فلم اقدمه من قبل".
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن سعادته اكتملت لأن المسلسل من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.
يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأحمد شاكر عبد اللطيف ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج بيتر ميمي.