أحمد شاكر: دوري في "الاختيار 2" سيكون مفاجأة





قال الفنان أحمد شاكر، إن المخرج بيتر ميمي، هو الذي رشحه للمسلسل، حيث التقى به مؤخرًا لمعرفة تفاصيل الدور الذي سيكون مفاجأة للجمهور، مضيفًا: " الدور سيكون مختلفاً علي، فلم اقدمه من قبل".