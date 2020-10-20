شاهد.. رد فعل حاسم من أمير الرياض بعد تقديم قهوة تركية له

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:56 ص
الأمير فيصل بن بندر
الأمير فيصل بن بندر
الفجر
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تداول عدد من الحسابات السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير فيصل بن بندر، أمير الرياض، عندما قُدمت له قهوة تركية الصنع.

ويظهر في الفيديو الأمير، يتذوق القهوة، ثم يسأل عنها، فيقول له أحد مقدمي القهوة إنها تركية الصنع، فيعيدها على الفور ويرفض احتساؤها.

يأتي ذلك، وسط دعوات انتشرت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية لمقاطعة المنتجات التركية، ردا على الاستفزازات التركية المستمرة للمملكة وحكامها وشعبها.

وعلق حساب "سطام بن خالد آل سعود"، على مقطع الفيديو المنتشر للأمير فيصل بن بندر، وقال: "ردة فعل أمير الرياض فيصل بن بندر عندما قدم له شاب القهوة التركية تثبت أنه لا مجاملات ورفاهية على حساب الوطن وولاة الأمر حفظك الله يا أميرنا المحبوب قدوة لنا كلنا".

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