شاهد.. رد فعل حاسم من أمير الرياض بعد تقديم قهوة تركية له

تداول عدد من الحسابات السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير فيصل بن بندر، أمير الرياض، عندما قُدمت له قهوة تركية الصنع.





ردة فعل #أمير_الرياض #فيصل_بن_بندر عندما قدم له شاب #القهوة_التركية تثبت أنه لا مجاملات ورفاهيه على حساب الوطن وولاة الأمر حفظك الله يا أميرنا المحبوب قدوة لنا كلنا 🇸🇦#كلنا_سلمان_كلنا_محمد#قاطعوا_المنتجات_التركية #تركيا_ليست_آمنة #تركيا_وطن_الارهابيين pic.twitter.com/5fduqOlGO7 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) May 6, 2019

ويظهر في الفيديو الأمير، يتذوق القهوة، ثم يسأل عنها، فيقول له أحد مقدمي القهوة إنها تركية الصنع، فيعيدها على الفور ويرفض احتساؤها.





يأتي ذلك، وسط دعوات انتشرت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية لمقاطعة المنتجات التركية، ردا على الاستفزازات التركية المستمرة للمملكة وحكامها وشعبها.





وعلق حساب "سطام بن خالد آل سعود"، على مقطع الفيديو المنتشر للأمير فيصل بن بندر، وقال: "ردة فعل أمير الرياض فيصل بن بندر عندما قدم له شاب القهوة التركية تثبت أنه لا مجاملات ورفاهية على حساب الوطن وولاة الأمر حفظك الله يا أميرنا المحبوب قدوة لنا كلنا".