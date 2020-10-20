الكاف يرفض طلب الزمالك بحضور جماهيره أمام الرجاء في موقعة الاياب

يحاول مسئولو نادي الزمالك اقناع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل حضور عدد من الجماهير في مباراة فريقه الأول لكرة القدم، أمام الرجاء، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وطالب الزمالك بحضور ولو عدد محدود من الجماهير، في مباراة الإياب أمام الرجاء، النقرر لها يوم السبت المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.





وقوبل طلب الزمالك بالرفض من قبل الإفريقي لكرة القدم، أسوة بما حدث في مباراة الذهاب بالمغرب والتي أقيمت بدون حضور الجماهير بشكل نهائي.





ويرغب مسئولو الزمالك في الاستفادة من دعم الجماهير ورفع معنويات اللاعبين والشد من آزرهم، في لقاء الإياب أمام الرجاء من أجل حسم التأهل إلى مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.





جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز على نظيره الرجاء، بهدف نظيف أول أمس الأحد، في لقاء الذهاب والذي أقيم بالمغرب.



