كومان يتحدث عن ميسي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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لا يمتلك الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني أي شكوك حول آداء نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يراه سعيدًا ولا توجد منه شكاوى.

وعن آداء ميسي، قال كومان في تصريحات لوسائل الإعلام قبل بداية دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا:" من الممكن أن يكون أفضل ولكنه سعيد ويواصل العمل ويرغب في أن يكون القائد".

وأضاف:"ليست لدي مشاكل حول ميسي، فقد لازمه أيضًا سوء توفيق باصطدام تسديدته بالقائم وفي لعبة أخرى في نهاية لقاء خيتافي".

وتابع:"ليست لدي أي شكوك حول آداء البرغوث الأرجنتيني، سنرى ذلك خلال المباريات المقبلة، أنا على يقين من ذلك".

وأردف قائلاً:"برشلونة ليس المرشح الأقوى لحصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لكني مقتنع بأن فريقي بإمكانه الوصول لأبعد حد في البطولة".

واستطرد قائلاًً:"في برشلونة يجب أن تلعب لحصد الألقاب سواء في الدوري الإسباني أو أوروبا".

واختتم كومان تصريحاته قائلاً:"من المهم تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام فرينكفاروزي واستغلال أن الخصم خسر في آخر مباراة له بالإضافة إلى ذلك يجب أن نستهل البطولة بمستوى جيد وأن نفوز في المباريات على ملعبنا في أوروبا".

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