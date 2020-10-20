تطورات إصابة أليسون وألكانتارا في ليفربول

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي تلقى أخبار سارة بشأن ثنائي الفريق أليسون بيكر وتياجو ألكانتارا.





وأشارت شبكة ذا أثلتيك البريطانية إلى أن أليسون كان قد غاب عن مباراتي ليفربول الماضيتين بسبب تعرضه لإصابة في الكتف أثناء مشاركته في التدريبات بينما تعرض تياجو ألكانتارا لإصابة قوية في الركبة أثناء مشاركته في مباراة ليفربول الماضية أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.





وأكدت الشبكة البريطانية أن أليسون بيكر يتقدم في الجدول الزمني لبرنامج تعافيه من إصابة الكتف.





وألمحت الشبكة البريطانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كان يخشى في البداية فقدان أليسون حتى فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل ولكن ربما لا يحدث ذلك إذا سارت الأمور على ما يرام في الفترة المقبلة.





وأوضحت الشبكة البريطانية أن أليسون أصبح على وشك العودة إلى التدريبات وأنه طالما لا يوجد رد فعل سلبي فإنه قد يعود إلى حراسة مرمى ليفربول قبل نهاية أكتوبر الحالي.





ونوهت الشبكة البريطانية أن ذلك يعتبر بمثابة دفعة قوية بالنسبة لليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي يوم 7 نوفمبر المقبل.





وكشفت الشبكة البريطانية أنه أما فيما يتعلق بتياجو ألكانتارا فإنه من المتوقع أن يغيب عن مواجهة آياكس يوم الأربعاء المقبل في أول جولات الريدز في دور مجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأفادت الشبكة البريطانية بأنه على الرغم من ذلك فإن ليفربول لن يفتقد خدمات النجم الإسباني لفترة طويلة من الوقت خاصة أنه تجنب التعرض لإصابة خطيرة بعد تدخل عنيف من ريتشارليسون نجم إيفرتون.



