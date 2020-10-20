تطورات إصابة أليسون وألكانتارا في ليفربول

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي تلقى أخبار سارة بشأن ثنائي الفريق أليسون بيكر وتياجو ألكانتارا.

وأشارت شبكة ذا أثلتيك البريطانية إلى أن أليسون كان قد غاب عن مباراتي ليفربول الماضيتين بسبب تعرضه لإصابة في الكتف أثناء مشاركته في التدريبات بينما تعرض تياجو ألكانتارا لإصابة قوية في الركبة أثناء مشاركته في مباراة ليفربول الماضية أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وأكدت الشبكة البريطانية أن أليسون بيكر يتقدم في الجدول الزمني لبرنامج تعافيه من إصابة الكتف.

وألمحت الشبكة البريطانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كان يخشى في البداية فقدان أليسون حتى فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل ولكن ربما لا يحدث ذلك إذا سارت الأمور على ما يرام في الفترة المقبلة.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن أليسون أصبح على وشك العودة إلى التدريبات وأنه طالما لا يوجد رد فعل سلبي فإنه قد يعود إلى حراسة مرمى ليفربول قبل نهاية أكتوبر الحالي.

ونوهت الشبكة البريطانية أن ذلك يعتبر بمثابة دفعة قوية بالنسبة لليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي يوم 7 نوفمبر المقبل.

وكشفت الشبكة البريطانية أنه أما فيما يتعلق بتياجو ألكانتارا فإنه من المتوقع أن يغيب عن مواجهة آياكس يوم الأربعاء المقبل في أول جولات الريدز في دور مجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت الشبكة البريطانية بأنه على الرغم من ذلك فإن ليفربول لن يفتقد خدمات النجم الإسباني لفترة طويلة من الوقت خاصة أنه تجنب التعرض لإصابة خطيرة بعد تدخل عنيف من ريتشارليسون نجم إيفرتون.

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 8 ساعات

رد رسمي على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. "الإبراشي" يعرض تسريب وزير الإعلام ورئيس حزب الوفد السابق

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطينن (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة مؤثرة من حفيد محمود ياسين لجده الراحل بعد وفاته

منذ ساعة و نصف

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 ص

عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطينن (فيديو)

01:46 ص

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

شاهد.. "الإبراشي" يعرض تسريب وزير الإعلام ورئيس حزب الوفد السابق

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»