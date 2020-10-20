تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم

مازال عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز يجلس على قمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 هدف.





ويحتل محمد شريف لاعب فريق إنبي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 14 هدف، وذلك بفرق ثلاثة أهداف فقط عن المتصدر.





وجاء في المركز الثالث اللاعب والتر بواليا لاعب فريق الجونة برصيد 13 هدف، وبفرق هدف واحد عن المرتبة الثانية.





وقد جاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالآتي:-





1- عبد الله السعيد بيراميدز.. 17 هدف.

2- محمد شريف إنبي.. 14 هدف.

3- والتر بواليا الجونة.. 13 هدف.

4- سيف الدين الجزيري المقاولون العرب.. 11 هدف.

5- مصطفى محمد الزمالك.. 10 أهداف.

6-محمود علاء الزمالك.. 10 أهداف.

7- جون انطوي بيراميدز.. 9 أهداف.

8- حسام حسن سموحة.. 9 أهداف.

9- باسم مرسي الإنتاج الحربي.. 8 أهداف.

10- عمرو الحلواني حرس الحدود.. 7 أهداف.

11- جونيور أجاي الأهلي.. 7 أهداف.

12- أحمد سيد الزمالك 7 أهداف.



