تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
Advertisements
يستعد نادي برشلونة لمواجهة فريق فيرينتسفاروشي المجري يوم الثلاثاء 20 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقد خسر البارسا مباراته الماضية في الدوري الإسباني أمام خيتافي بنتيجة هدف نظيف، في إطار منافسات الجولة السادسة من الليجا.

واستقر رونالد كومان مدرب برشلونة، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فيرينتسفاروشي، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجي روبرتو - بيكيه - لانجليت - ديست.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج - فيليب كوتينهو.

خط الهجوم: انسو فاتي - ليونيل ميسي - جريزمان.

يذكر أن البارسا قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد بايرن ميونخ في دور الربع نهائي.

أخبار تهمك

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يوم

رسالة مؤثرة من حفيد محمود ياسين لجده الراحل بعد وفاته

منذ أقل من ساعتين

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطينن (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رد رسمي على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. "الإبراشي" يعرض تسريب وزير الإعلام ورئيس حزب الوفد السابق

منذ ساعتين و 47 دقيقة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 ص

عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطينن (فيديو)

01:46 ص

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

شاهد.. "الإبراشي" يعرض تسريب وزير الإعلام ورئيس حزب الوفد السابق

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»