تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي برشلونة لمواجهة فريق فيرينتسفاروشي المجري يوم الثلاثاء 20 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقد خسر البارسا مباراته الماضية في الدوري الإسباني أمام خيتافي بنتيجة هدف نظيف، في إطار منافسات الجولة السادسة من الليجا.





واستقر رونالد كومان مدرب برشلونة، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فيرينتسفاروشي، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: نيتو.





خط الدفاع: سيرجي روبرتو - بيكيه - لانجليت - ديست.





خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج - فيليب كوتينهو.





خط الهجوم: انسو فاتي - ليونيل ميسي - جريزمان.





يذكر أن البارسا قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد بايرن ميونخ في دور الربع نهائي.



